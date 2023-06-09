У російському Воронежі безпілотник розворотив багатоповерхівку: у путіна відреагували (відео, фото)

Руйнування отримали 7 квартир, а в одній з них була пробита стіна

Російським містам не дає спокою невідома, але регулярний "бавовна". Вранці 9 червня потужний вибух стався у Воронежі. Через це постраждали троє росіян.

Про це повідомляють російські медіа.

Як стало відомо, інцидент стався у місті Воронеж, яке знаходиться приблизно за 150 кілометрів від українського кордону. Там в одній із багатоповерхівок на вулиці Бєлінського вибухнула квартира.

За словами російських пропагандистів, які посилаються на заяву місцевої влади, причиною вибуху став безпілотник. Судячи з усього, він влетів прямо в квартиру, а вибухом зачепило ще кілька.

Внаслідок інциденту постраждали як мінімум дві особи. Руйнування отримали 7 квартир, а в одній із них було пробито стіну.

Як з’ясувалося пізніше, наслідки виявилися серйознішими, ніж про це писали раніше. І, крім багатоквартирного будинку, постраждав ще й приватний, що стояв навпроти.

Тим часом у мережі з’явилося відео, де можна побачити безпілотник, що врізався у багатоповерхівку. На кадрах, знятих очевидцями, видно, що невідомий БПЛА раптово почав втрачати висоту і з швидкістю врізався в будинок.

Наразі на місце інциденту вже з’їхалися рятувальники та поліцейські. Територія навколо нього оточена, там працюють сапери. Мешканців будинку евакуювали.

Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох, у всіх їх, за словами влади, легкі порізи.

У кремлі вже відреагували на те, що трапилося. Там звинуватили у всьому Україну та назвали інцидент атакою "Київського режиму на громадянську інфраструктуру".

"Київський режим продовжує атаки на громадянську інфраструктуру, житлові будинки", — заявив прес-секретар путіна дмитро пєсков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у тимчасово окупованому місті Луганськ пролунала серія потужних вибухів.

Також ми повідомляли, що біля аеродрому в Ростовській області росії стався вибух.