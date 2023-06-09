Разрушения получили 7 квартир, а в одной из них была пробита стена

Российским городам не дает покоя неизвестная, но регулярная "бавовна". Утром 9 июня мощный взрыв произошел в Воронеже. Из-за этого пострадали трое россиян.

Об этом сообщают российские медиа.

Как стало известно, инцидент произошел в городе Воронеж, который находится примерно в 150 километрах от украинской границы. Там в одной из многоэтажек на улице Белинского взорвалась квартира.

По словам российских пропагандистов, которые ссылаются на заявление местных властей, причиной взрыва послужил рухнувший беспилотник. Судя по всему, он влетел прямо в квартиру, а взрывом задело еще несколько.

В результате инцидента пострадали как минимум два человека. Разрушения получили 7 квартир, а в одной из них была пробита стена.

Как выяснилось позже, последствия оказались серьезнее, чем об этом писали ранее. И, помимо многоквартирного дома, пострадал еще и частный, что стоял напротив.

Тем временем в сети появилось видео, где можно увидеть тот самый беспилотник, врезавшийся в многоэтажку. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что неизвестный БПЛА внезапно начал терять высоту и со всей скоростью врезался в дом.

Сейчас на место инцидента уже съехались спасатели и полицейские. Территория вокруг него оцеплена, там работают саперы. Жителей дома эвакуировали.

Позже число пострадавших выросло до трех, у всех их, по словам властей, легкие порезы.

В кремле уже отреагировали на случившееся. Там обвинили во всем Украину и назвали инцидент атакой "Киевского режима на гражданскую инфраструктуру".

"Киевский режим продолжает атаки на гражданскую инфраструктуру, жилые дома", — заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков.

Напомним, ранее мы писали о том, что во временно оккупированном городе Луганск прогремела серия мощный взрывов.

Также мы сообщали, что у аэродрома в Ростовской области россии произошел взрыв.