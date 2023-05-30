москвичи почувствовали вкус жизни по-киевски. Какой сигнал несут дроны на Рублевке и у дачи путина?

После ночи взрывов в Киеве эта "бавовна" выглядела как очень плохая карма

Утром в москве, а также в московской области, где расположен элитный район Рублевка, гремели громкие взрывы. Столицу россии атаковали беспилотники, более того, некоторые даже неплохо попали. Эти новости появились сразу после ночной атаки россиян на Киев, в результате которой погиб мирный житель.

"Телеграф" собрал все подробности по утреннемей "бавовне" в москве:

Куда прилетело

Была целая серия взрывов и попаданий, наиболее заметным является эпизод прилета беспилотника в многоэтажку № 11 на улице Атласова. Здесь разрушен фасад дома и выбиты стекла на верхних этажах. Как видно из видео, у некоторых россиян вылетели стекла в лоджии от взрывной волны. Вокруг дома собираются люди, чтобы оценить масштабы разрушений.

Сообщается, что в результате обстрела женщина получила осколочные ранения. Одну из квартир затопило.

А это – шестой корпус дома № 98 корпус 6 на улице Профсоюзной. Туда вроде бы дрон залетел даже внутрь квартиры.

Улица Профсоюзная, попадание дрона в дом в москве.

Вид изнутри:

Дрон в квартире на улице Профсоюзной в Москве

Также беспилотник врезался в здание на Ленинском проспекте. Очевидцы утверждают, что прилетел в квартиру на 14 этаже, где крепко спали три человека и не заметили БПЛА.

Сообщения о взрывах и вероятной работе ПВО поступали из Одинцова, Барвихи, Красногорска и других мест, расположенных неподалеку от москвы. Если обобщить информацию, то карта "бавовны" в москве выглядит следующим образом:

Что удобно, россияне сами публикуют подробную карту попаданий:

По словам мэра москвы Сергея Собянина, в результате атаки дронов два человека получили ранения.

Элитные районы под прицелом

Большую часть дронов сбили в Подмосковье, сообщают российские Telegram-каналы. Взрывы были слышны на Рублевском шоссе, а также на Барвихе:

В то же время в российских ТГ-каналах и в комментариях местное население не сочувствует жителям Рублевки, а радуется, что по ним прилетело. российская блогерша Ксения Собчак пожаловалась, что не рада дронам в москве и показала скриншот переписки с испуганным другом, которого испугали взрывы.

Но самое главное, это то, что один из дронов упал в поселке Ильинское — это в трех километрах от резиденции путина в Ново-Огарево. Известно и то, что атака была и в имении у путинского друга геннадия тимченко, по соседству с которым расположена резиденция премьера михаила мишустина и дом бывшего зятя президента россии Кирилла Шамалова. Рядом живут отец губернатора московской области и министр обороны сергей шойгу. К слову, рядом с селом Жуковка в КП "Ильинское поле" стоят особняки братьев Роттенбергов.

Что это были за БПЛА?

InformNapalm пишет, что БПЛА, которые утром посетили москву, установили. Они китайские и прилетели из восточной части московской области.

В то же время в сети смеются с наклейки на одном из дронов, на котором было написано "Ани Лорак". Фото было размещено с вотермарком российского Telegram-канала SHOT. Позже там заявили, что это фейк, обвинив его распространение украинского народного депутата Алексея Гончаренко.

Реакция рф

минобороны рф заявило, что сбито 8 дронов "самолетного типа", хотя росСМИ сообщали о полете более 30 БПЛА в регионе.

Главные заявления в рф относительно атаки:

официальные российские лица называют виновниками "киевский режим",

минобороны рф назвало атаку " террористическим ударом" .

. спикер путина дмитрий песков назвал атаку беспилотников на москву и подмосковью "ответом Киева на воскресные удары по одному из центров принятия решений".

"У нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь", — председатель комитета госдумы по обороне Картаполов.

пригожин назвал минобороны россии "вонючими тварями" и призвал "оторвать свои ср*ки от кабинетов и не допускать прилетов".

Сигнал элитам

Telegram-канал "Сеятель ветра" считает, что прилеты беспилотников по Рублевке являются сигналом российским элитам, что путин не контролирует ситуацию, не способен обеспечить безопасность и привез войну в Подмосковные имения.

InformNapalm считает, что дроны не преследовали цель нанести разрушения и были предупреждением российским политикам, что в случае необходимости могут легко добраться их элитных дач на Рублевке. Увеличение в мае российских атак по Киеву не достигает своих целей. А вот налет на москву показал, что российские системы ПВО не готовы к аналогичным вызовам.

"Если же интенсивность (ракетных атак рф, — ред.) будет сохраняться на том же уровне, или расти, то вскоре эти китайские дроны будут не только подавать психологические месседжи, но и нести вполне достаточное разрушительное действие … или привыкнут к этому зажиточные россияне. Рублевцы — время покажет", — считают в сообществе.

Defence Express считает, что атаки БПЛА могут быть важнее ударов по военным целям:

"Этим лицам все равно на потери армии рф, потому что это не влияет на них никоим образом. А вот угроза потерять собственную жизнь и имущество будет иметь на них непосредственный эффект. Более того, служит доказательством слабости режима, что для путина сейчас критически", — пишет портал.

Реакция Украины

Украинская сторона не имеет прямого отношения к атаке на москву, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и возвращаются к своим создателям, чтобы спросить: "Зачем вы отправляете нас атаковать мирных людей?" — отметил Подоляк, добавив, что это и есть начало "кармических выплат".

В то же время западные СМИ отмечают, что жители москвы впервые за более чем год войны почувствовали вкус жизни в Киеве, а "СВО" путина возвращается домой:

"Ясно одно: независимо от того, кто ответственен, жители москвы сегодня утром чувствовали вкус того, как живут киевляне чуть ли не каждое утро", — пишет журналист BBC Джеймс Лендейл.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие дроны есть у Украины и что из этого сможет долететь до москвы.