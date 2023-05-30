Москвичі відчули смак життя по-київськи. Який сигнал несуть дрони на Рубльовці та біля дачі путіна?

Після ночі вибухів у Києві ця бавовна виглядала як дуже погана карма

Вранці у москві, а також московській області, де розташований елітний район Рубльовка, гриміли гучні вибухи. Столицю рф атакували безпілотники, ба більше — деякі навіть непогано влучили. Ці новини з'явилися одразу після нічної атаки росіян на Київ, внаслідок якої загинув мирний мешканець.

"Телеграф" зібрав усі подробиці щодо ранкової бавовни у москві:

Куди прилетіло

Була ціла серія вибухів та влучань, найпомітнішим є епізод прильоту безпілотника у багатоповерхівку № 11 на вулиці Атласова. Тут зруйновано фасад будинку та вибите скло на верхніх поверхах. Як видно з відео, у деяких росіян вилетіли шибки в лоджії від вибухової хвилі. Навколо будинку збираються люди, аби оцінити масштаби руйнувань.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу жінка зазнала осколочних поранень. Одну із квартир затопило.

А це — шостий корпус будинку № 98 корпус 6 на вулиці Профспілковій. Туди нібито дрон залетів навіть усередину квартири.

Вулиця Профспілкова, влучання дрона у будинок у москві

Вид зсередини:

Дрон у квартирі на вулиці Профспілковій у москві

Також безпілотник врізався у будинок на Ленінському проспекті. Очевидці стверджують, що прилетів у квартиру на 14 поверсі, де міцно спали троє людей та не помітили БПЛА.

Повідомлення про вибухи та імовірну роботу ППО надходили з Одинцова, Барвихи, Красногорська та інших місць, розташованих неподалік від москви. Якщо узагальнити інформацію, то карта бавовни у москві виглядає так:

Що зручно, росіяни самі публікують детальну карту влучань:

За словами мера москви Сергія Собяніна, внаслідок атаки дронів двоє людей отримали поранення.

Елітні райони під прицілом

Більшу частину дронів збили у Підмосков'ї, повідомляють російські Telegram-канали. Вибухи було чути на Рубльовському шосе, а також на Барвісі:

Водночас у російських ТГ-каналах і в коментарях місцеве населення не співчуває жителям Рубльовки, а радіє, що по них прилетіло. російська блогерка Ксенія Собчак поскаржилася, що не рада дронам у москві та показала скріншот листування з переляканим другом, якого налякали вибухи.

Але найголовніше, це те, що один з дронів упав у селищі Ільїнське — це за три кілометри від резиденції путіна в Ново-Огарьовому. Відомо і те, що атака була і в маєтку у путінського друга генадія тимченка, по сусідству з яким розташована резиденція прем'єра михайла мішустіна та будинок колишнього зятя президента рф кирила шамалова. Поруч живуть батько губернатора московської області та міністр оборони сергій шойгу. До слова, поруч із селом жуківка в КП "Іллінське поле" стоять особняки братів Роттенбергів.

Що це були за БПЛА?

InformNapalm пише, що БПЛА, які зранку завітали у москву, встановили. Вони — китайські й прилетіли зі східної частини московської області.

Водночас у мережі сміються з наліпки на одному з дронів, на якій було написано "Ані Лорак". Фото було розміщене з вотермарком російського Telegram-каналу SHOT. Пізніше там заявили, що це фейк, звинувативши у його поширенні українського народного депутата Олексія Гончаренка.

Реакція рф

міноборони рф заявило, що збито 8 дронів "літакового типу", хоча росЗМІ повідомляли про політ понад 30 БПЛА у регіоні.

Головні заяви в рф щодо атаки:

офіційні російські особи називають винуватцями "київський режим",

міноборони рф назвало атаку " терористичним ударом" .

. спікер путіна дмитро пєсков назвав атаку безпілотників на москву та підмосков'ю "відповіддю Києва на недільні удари по одному із центрів прийняття рішень".

"У нас дуже велика країна і завжди знайдеться лазівка, де безпілотник може пролетіти", — голова комітету держдуми з оборони Картаполов.

пригожин назвав міноборони рф "смердючими тварями" і закликав "відривати свої ср*ки від кабінетів і не допускати прильотів".

Сигнал елітам

Telegram-канал "Сеятель ветра" вважає, що прильоти безпілотників по Рубльовці є сигналом російським елітам, що путін не контролює ситуацію, не здатний забезпечити безпеку і привіз війну до Підмосковних маєтків.

InformNapalm вважає, що дрони не мали на меті завдати руйнувань та були попередженням російським політикам, що у разі необхідності можуть легко дістатися їх елітних дач на Рубльовці. Збільшення в травні російських атак по Києву не досягає своїх цілей. А от наліт на москву показав, що російські системи ППО не готові до аналогічних викликів.

"Якщо ж інтенсивність (ракетних атак рф, — ред.) буде зберігатись на тому ж рівні, або зростати, то невдовзі ці китайські дрони будуть не тільки подавати психологічні меседжі, але і нести цілком достатню руйнівну дію…чи звикнуть до цього заможні росіяни на Рубльовці — час покаже", — вважають у спільноті.

Defence Express вважає, що атаки БПЛА можуть бути важливішими за удари по військових цілях:

"Цим особам все одно на втрати армії рф, бо це не впливає на них ніяким чином. А ось загроза втратити власне життя та майно матиме на них безпосередній ефект. Щобільше, слугує доказом слабкості режиму, що для путіна зараз критично", — пише портал.

Реакція України

Українська сторона не має прямого стосунку до атаки на москву, заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і повертаються до своїх творців, щоб запитати: "Навіщо ви відправляєте нас атакувати мирних людей?" – зазначив Подоляк, додавши, що це і є початок "кармічних виплат".

Тимчасом західні ЗМІ відзначають, що мешканці москви вперше за понад рік війни відчули смак життя у Києві, а "СВО" путіна повертається додому:

"Ясно одне: незалежно від того, хто відповідальний, жителі москви сьогодні вранці відчували смак того, як живуть кияни чи не щоранку", — пише журналіст BBC Джеймс Лендейл.

Раніше "Телеграф" розповідав, які дрони є в України та що з цього зможе долетіти до москви.