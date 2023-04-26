Сюрприз росіянам на травневі. Які дрони є в України та що з цього зможе долетіти до москви

Останніми днями гарячою темою лишається челендж посадити дрон на параді на Червоній площі

Наближається 9 травня, що для росіян означатиме традиційний помпезний парад на Червоній площі. Для українців ця дата обіцяє стати святом тролінгу — бо на початку квітня співзасновник monobank Володимир Яценко пообіцяв 20 мільйонів гривень (понад 50 тис. дол.) розробнику БПЛА, який зможе приземлити у серці москви свій дрон. Від кордону України до москви — приблизно 600 км.

У росіян — паніка, бо у Підмосков'я зачастили БПЛА

Отже, ідея конкурсу Яценка полягає у тому, щоб влаштувати володимиру путіну справжнє свято до дня Перемоги. Він встановив премію українському виробнику БПЛА, чий літак за допомогою військових долетить і сяде на Червоній площі 9 травня.

Банкір запропонував розділити виграш між розробником БПЛА і військовими операторами, які зможуть виконати завдання. Головна умова — на крилах дрона має бути патріотичне гасло на кшталт "Слава Україні", "Героям Слава". Згодом Яценко зазначив, що конкурс зацікавив багатьох виробників, але їхня кількість тримається в секреті.

Останніми днями у регіонах поблизу російської столиці — дощ із БПЛА. Загадкове явище у соцмережах пов’язують з челенджем Яценка. Але чи це так насправді невідомо. Вчора росзмі нарахували падіння шести безпілотників і це лише за добу.

У Підмосков'ї 25 квітня виявлено три дрони з камерами, що впали. Один із них нібито був чорного кольору з червоними лопатями, 24 квітня начинений вибухівкою безпілотник упав у підмосковному селищі імені Воровського біля Ногінська.

Раніше того ж дня за кілька кілометрів від БПЛА, що впав, з вибухівкою – у підмосковному районі Таганський Східний – біля одного з будинків виявили ще один невеликий коптер з камерою. Пізніше ввечері у понеділок також у Підмосков'ї місцеві жителі знайшли дрон з двома парашутами. Крім того, у москві закривали небо в аеропорту Внуково через повідомлення про невідомий безпілотник.

Які бувають види дронів

З вище побачених фото можна зробити перший висновок: деякі дрони літають за принципом гелікоптера (вертикальний зліт), компактні, повільні, маневрові та можуть злітати на невеликій відкритій місцевості.

А інші — за принципом літака (запускають з рук, катапульт, пускових установок), тобто мають більший розмір, літають на довші відстані та мають кращу оптику, легше переборюють сильний вітер, ніж "коптери".

За своїм призначенням їх можна поділити умовно на дві групи:

ударні

розвідувальні.

Ударні дрони теж можна використовувати для розвідки, але вони здатні переносити і скидати вибухівку, різні заряди та гранати.

Окремим підвидом ударних дронів є "дрони-камікадзе" (БПЛА+авіабомба, "баражуючий боєприпас"), слово, які всі чули завдяки іранським "Шахедам". Вони можуть довго перебувати в повітрі в режимі очікування біля цілі та оперативно атакувати її після отримання команди оператора. Також вони вміють виконувати завдання, на яке їх запрограмували автоматично.

Розвідувальними дронами можуть легко стати цивільні безпілотники DJI та Autel, замінюючи бінокль та транслюючи відео у реальному часі. Вони дозволяють ідентифікувати розташування ворожих військ та скупчення техніки, а потім передають їхні координати авіації та артилерії.

Є також спеціально створені для військових цілей розвідувальні БПЛА, що застосовуються на тактичному рівні, як-от "Лелека-100" та "Фурія". Вони можуть перебувати у повітрі близько 3 годин.

БПЛА "Лелека-100" малопомітний як для людського ока, так і для ворожої ППО

А ось турецький бойовий дрон Bayraktar TB-2 здатен перебувати у повітрі до 24 годин, а також нести та прицільно використовувати боєзапас.

Бувають також морські дрони, тут також є безліч класифікацій: як надводні та підводні безпілотні судна, безпілотні автономні підводні човни, безпілотні катери тощо. Приміром, 11 листопада Україна оприлюднила свій намір створити флот морських дронів за допомогою ‘United24’, які будуть брати участь у дальній розвідці, вести спостереження за береговою активністю, супроводжувати та підтримувати традиційний флот, здійснювати конвоювання торгових суден, коригувати ракетні ураження та артилерію.

Які українські дрони зможуть долетіти до москви

Варто нагадати, що офіційно Київ не підтвердив свою причетність до жодної із загадкових атак по території рф. Однак бавовна лунала навіть у дуже віддалених містах: наприклад, на стратегічній авіабазі в місті Енгельс Саратовської області. Серед версій, що саме спричинило бавовну, називали радянські безпілотники Ту-141 "Стриж", що мають дальність польоту до 1000 км. До москви ж летіти набагато ближче.

PD-2 від UkrSpecSystems

Комплекс призначений для проведення повітряної розвідки та бойового застосування як носій бомбового навантаженн

ТОВ "Укрспецсистемс" виготовляє багатоцільові розвідувальні безпілотники з радіусом польотів у понад 200 кілометрів. БПЛА має двигун внутрішнього згоряння. Сумарна протяжність маршруту польоту PD-2 (на одному баку) може сягати 1000 і більше кілометрів. Для злету PD-2 не завжди потрібна злітна смуга. Ці БПЛА уміють злітати вертикально, працювати у повітрі до 12 годин.

Також безпілотник може чітко визначати координати об’єктів у кадрі на відстані понад 5 кілометрів. Камера безпілотника може автоматично відстежувати переміщення цілей.

Стійкий до задавлювання як навігації, так і каналів керування.

Дрони D-80 Discovery та E-300 Enterprise

Компанія AeroDrone має дві моделі D-80 Discovery та E-300 Enterprise, які можуть долетіти хоч до Сибіру. Дальність становить понад 1000 км, а якщо встановити бак 350 літрів, то можна збільшити до 3100 кілометрів. AeroDrone вже уклали контракти з Міністерством оборони та почали серійне виробництво.

Безпілотник E-300 Enterprise. Фото: AeroDrone

Легендарний бойовий дрон UJ-22 Airborne

Цей бойовий безпілотник від "Укрджет" теоретично може дістатися москви, дальність польоту UJ-22 це дозволяє. Саме такі БПЛА вже падали в рф за сотні кілометрів від кордону з Україною, повідомляє Defence Express. Так, ще в лютому UJ-22 Airborne впав за 90 км до столиці окупантів.

UJ-22 Airborne вже наробив шуму в росії

Розробники декларують максимальний радіус дії безпілотника у 800 км – тобто в одну сторону ця цифра становить 1600 км.

UJ-22 Airborne — здатний нести некеровані авіаційні бомби (82-мм міни) для ураження живої сили, бронетехніки та наземних об‘єктів ворога, здатен виконувати польоти в будь-яку пору року, вдень та вночі, в простих і складних метеоумовах, в умовах активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби. Він може виконувати:

пошуково-рятувальні місії;

розвідувальні завдання в інтересах армії, поліції, а також екстрених та спеціальних служб;

розвідку, оскільки може нести фотоапарат та оптико-електронну станцію;

перевезення завдяки вазі корисного навантаження у 20 кг, що зручно для відправки, скажімо, медикаментів на передову або деяких боєприпасів;

Розвідувальник ACS-3 від Skyeton

Компанія Skyeton випускає дрон ACS-3, цивільна версія якого Raybird-3, встановила рекорд за максимальною тривалістю польоту — 24 год 31 хв. За цей час апарат подолав понад 2000 км.

Дрон запускають з катапульти

Безпілотник може працювати, не побоюючись ворожих систем РЕБ. Якщо він потрапить у радіус їхньої дії та зіткнеться з перешкодами, то продовжить летіти, але вже не з GPS, а завантаженою в систему цифровою картою або покладаючись на інерційну високоточну систему. При спробах "заглушити" канал зв'язку БПЛА виручать шумоподібні широкосмугові системи телеметрії та управління.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні українці презентують новий дрон AQ-400, який теоретично здатний подолати відстань до російської столиці.