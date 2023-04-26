До Москви долетить: в травні українці презентують новий дрон і не тільки (фото, відео)

Нові дрони хоч і різні, але мають головну ціль — ефективно вразити ворога

Вісім місяців тому ветеранами британської та австралійської армії та інженером з України була заснована компанія One Way Aerospace. Вони спеціалізуються на виробництві дронів-камікадзе. Наразі до релізу готується нова система далекого радіусу дії.

Як повідомляє Defense News, презентація дронів AQ-400 і AQV-150 Scalpel Heavy заплановані на кінець травня для країни НАТО та Міноборони. Серед планів компанії — створення підприємства в Україні для нарощення виробництва AQ-400 Scythe. Цей дрон теоретично здатний подолати відстань до російської столиці.

Характеристики дрона AQ-400 Scythe:

Безпілотник камікадзе, розроблений та випробуваний в Україні,

Загальна вантажопідйомність 43 кг,

Корисне навантаження 32 кг (з можливістю розширення до 70 кг шляхом зменшення діапазону)

Розмах крил 2,3 м,

Дальність 750 км,

Крейсерська швидкість 144 км/год.

AQ-400 Scythe можна запустити з катапульти

AQV-150 Scalpel Heavy – нова версія безпілотника камікадзе AQV-100 Scalpel. У цієї моделі боєголовка вагою 2,5 кг, він може перебувати в повітрі 12 хвилин і бити на 10 км.

Виробники зазначають, що система від першої особи дозволяє завдати точного удару на великій відстані, швидко змінюватися під різні цілі. "Ці системи також дуже важко заглушити через їх високу швидкість і короткий час попередження про захоплені цілі", — зазначається на сайті.

Нагадаємо, один з українських банків готовий надати 20 млн гривень винагороди за приземлений дрон на Червоній площі 9 травня. Росіян вже лякали дрони-саморобки в кольорах українського прапора в Москві.