Сюрприз россиянам на майские. Какие дроны есть в Украине и что из этого сможет долететь до москвы

В последние дни горячей темой остается челлендж посадить дрон на параде на Красной площади

Близится к 9 мая, что для россиян будет означать традиционный помпезный парад на Красной площади. Для украинцев эта дата обещает стать праздником троллинга, потому что в начале апреля соучредитель monobank Владимир Яценко пообещал 20 миллионов гривен (более 50 тыс. долл.) разработчику БПЛА, который сможет приземлить в сердце москвы свой дрон. От границы Украины до москвы — примерно 600 км².

У россиян паника, потому что в Подмосковье участили БПЛА

Следовательно, идея конкурса Яценко состоит в том, чтобы устроить владимиру путину настоящий праздник ко Дню Победы. Он установил премию украинскому производителю БПЛА, чей самолет с помощью военных долетит и сядет на Красной площади 9 мая.

Банкир предложил разделить выигрыш между разработчиком БПЛА и военными операторами, которые смогут выполнить задание. Главное условие – на крыльях дрона должен быть патриотический лозунг вроде "Слава Украине", "Героям Слава". Затем Яценко отметил, что конкурс заинтересовал многих производителей, но их количество держится в секрете.

В последние дни в регионах вблизи российской столицы — дождь из БПЛА. Загадочное явление в соцсетях связывают с челленджем Яценко. Но так ли это на самом деле неизвестно. Вчера россми насчитали падение шести беспилотников и это только за сутки.

В Подмосковье 25 апреля обнаружены три дрона с упавшими камерами. Один из них якобы был черного цвета с красными лопастями, 24 апреля начиненный взрывчаткой беспилотник упал в подмосковном поселке имени Воровского возле Ногинска.

Ранее в тот же день в нескольких километрах от упавшего БПЛА со взрывчаткой – в подмосковном районе Таганский Восточный – возле одного из домов обнаружили еще один небольшой коптер с камерой. Позже вечером в понедельник также в Подмосковье местные жители обнаружили дрон с двумя парашютами. Кроме того, в москве закрывали небо в аэропорту Внуково из-за сообщений о неизвестном беспилотнике.

Какие бывают виды дронов

Из выше увиденных фото можно сделать первый вывод: некоторые дроны летают по принципу вертолета (вертикальный взлет), компактные, медленные, маневровые и могут взлетать на небольшой открытой местности.

А другие — по принципу самолета (запускают с рук, катапульт, пусковых установок), то есть имеют больший размер, летают на более длинные расстояния и имеют лучшую оптику, легче преодолевают сильный ветер, чем "коптеры".

По своему назначению их можно разделить условно на две группы:

ударные

разведывательные.

Ударные дроны тоже можно использовать для разведки, но способны переносить и сбрасывать взрывчатку, различные заряды и гранаты.

Отдельным подвидом ударных дронов является "дроны-камикадзе" (БПЛА+авиабомба, "баражирующий боеприпас"), слово, которое все слышали благодаря иранским "Шахедам". Они могут находиться в воздухе в режиме ожидания возле цели и оперативно атаковать ее после получения команды оператора. Также они могут выполнять задачи, на которые их запрограммировали автоматически.

Разведывательными дронами могут легко стать гражданские беспилотники DJI и Autel, заменяя бинокль и транслируя видео в реальном времени. Они позволяют идентифицировать расположение вражеских войск и скопление техники, а затем передают их координаты авиации и артиллерии.

Есть также специально созданные для военных целей разведывательные БПЛА, применяемые на тактическом уровне, например "Аист-100" и "Фурия". Они могут находиться в воздухе около 3 часов.

БПЛА "Аист-100" малозаметен как для человеческого глаза, так и для враждебной ПВО

А вот турецкий боевой дрон Bayraktar TB-2 способен находиться в воздухе до 24 часов, а также нести и использовать боезапас.

Бывают также морские дроны, здесь также множество классификаций: как надводные и подводные беспилотные суда, беспилотные автономные подлодки, беспилотные катера и т.д. К примеру, 11 ноября Украина обнародовала свое намерение создать флот морских дронов с помощью ’United24’, которая будет участвовать в дальней разведке, вести наблюдение за береговой активностью, сопровождать и поддерживать традиционный флот, осуществлять конвоирование торговых судов, корректировать ракетные поражения и артиллерию.

Какие украинские дроны смогут долететь до москвы

Стоит напомнить, что официально Киев не подтвердил свою причастность ни к одной из загадочных атак по территории россии. Однако хлопок раздавался даже в очень отдаленных городах: например, на стратегической авиабазе в городе Энгельс Саратовской области. Среди версий, что привело к хлопку, называли советские беспилотники Ту-141 "Стриж", имеющие дальность полета до 1000 км. К москве же лететь гораздо ближе.

PD-2 от UkrSpecSystems

Комплекс предназначен для проведения воздушной разведки и боевого применения как носитель бомбовой нагрузки.

ООО "Укрспецсистемс" производит многоцелевые разведывательные беспилотники с радиусом полетов более чем в 200 километров. БПЛА имеет двигатель внутреннего сгорания. Суммарная протяженность маршрута полета PD-2 (на одном баке) может достигать 1000 и более км. Для взлета PD-2 не всегда нужна взлетная полоса. Эти БПЛА могут взлетать вертикально, работать в воздухе до 12 часов.

Также беспилотник может четко определять координаты объектов в кадре на расстоянии более 5 км. Камера беспилотника может автоматически отслеживать перемещение целей.

Устойчив к задавливанию как навигации, так и каналов управления.

Дроны D-80 Discovery и E-300 Enterprise

Компания AeroDrone имеет две модели D-80 Discovery и E-300 Enterprise, которые могут долететь хоть в Сибирь. Дальность составляет более 1000 км, а если установить бак в 350 литров, то можно увеличить до 3100 километров. AeroDrone уже заключили контракты с Министерством обороны и начали серийное производство.

Беспилотник E-300 Enterprise. Фото: AeroDrone

Легендарный боевой дрон UJ-22 Airborne

Этот боевой беспилотник от "Укрджета" теоретически может добраться до москвы, дальность полета UJ-22 это позволяет. Именно такие БПЛА уже падали в рф в сотне километров от границы с Украиной, сообщает Defence Express. Так, еще в феврале UJ-22 Airborne упал за 90 км до столицы кафиров.

UJ-22 Airborne уже наделал шума в россии

Разработчики декларируют максимальный радиус действия беспилотника в 800 км – то есть в одну сторону эта цифра составляет 1600 км.

UJ-22 Airborne – способен нести неуправляемые авиационные бомбы (82-мм мины) для поражения живой силы, бронетехники и наземных объектов врага, способен выполнять полеты в любое время года, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы Он может выполнять:

поисково-спасательные миссии;

разведывательные задачи в интересах армии, полиции, а также экстренных и специальных служб;

разведку, поскольку может нести фотоаппарат и оптикоэлектронную станцию;

перевозка благодаря весу полезной нагрузки в 20 кг, что удобно для отправки, скажем, медикаментов на передовую или некоторых боеприпасов;

Разведчик ACS-3 от Skyeton

Компания Skyeton выпускает дрон ACS-3, гражданская версия которого Raybird-3, установила рекорд по максимальной продолжительности полета – 24 ч 31 мин. За это время аппарат проделал более 2000 км.

Дрон запускают из катапульты

Беспилотник может работать, не опасаясь враждебных систем РЭБ. Если он попадет в радиус их действия и столкнется с препятствиями, то продолжит лететь, но уже не с GPS, а загруженной в систему цифровой картой или полагаясь на высокоточную инерционную систему. При попытках "заглушить" канал связи БПЛА выручат шумообразные широкополосные системы телеметрии и управления.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае украинцы представят новый дрон AQ-400, который теоретически способен преодолеть расстояние до российской столицы.