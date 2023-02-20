Смертоносный "аист" ВСУ. Какое оружие помогает уничтожать новейшую технику оккупантов

Дрон оказался не по зубам новейшим средствам борьбы с дронами имевшимся у оккупантов

Новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", принятый оккупантами на вооружение всего четыре года назад, не смог защитить себя от украинского БПЛА "Лелека-100", которым бойцы ВСУ корректировали нанесение артиллерийского удара.

Дрон был разработан украинской компанией DeViRo и в 2017 году направлен на испытания в ВСУ, в ходе которых уже в 2018-м участвовал в учениях вертолетов по перехвату вражеских БПЛА. Боевой счет же целям, уничтоженным с помощью "Лелек-100", был открыт в марте 2022 года, когда был обнаружен и уничтожен российский ЗРК "Бук".

Благодаря размерам и малому весу (около 5-5,5 кг), "Лелека" малозаметен как для человеческого глаза, так и для вражеского ПВО, но при этом способен подниматься на высоты до 1500 м, пролетать до 100 км и держаться в воздухе до 4 часов.

При этом "Лелека" может лететь в полностью автоматическом режиме, передавая качественное телевизионное изображение в режиме прямого времени, которое оператор может изучать и корректировать передачу данных разведке, не отвлекаясь на управление дроном.

Однако оператор может отслеживать по спутниковым картам местонахождение БПЛА, корректировать маршрут, давать команду на экстренный возврат в точку взлета или, при необходимости, запрограммировать другое место приземления.

Если же противнику удастся заглушить радиоканал обмена данными, "Лелека" способен продолжить автономный полет, вернуться и осуществить приземление в заранее запрограммированной точке.

Напомним: кроме разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня, к которым относится "Лелека", ВСУ получают и дроны, способные вести разведку на стратегическом уровне на дальности до 500 км.