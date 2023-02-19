ВСУ уничтожили новейшую "вундервафлю" врага: стояла на вооружении всего 4 года

Принятый на вооружение в 2019 году комплекс РЭБ не смог защитить себя от украинского беспилотника и артиллерии

В ходе боевых действий бойцы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин". Причем использовали для этого украинский БПЛА "Лелека".

Видео уничтожения "Палантина" разместил на своем Telegram-канале офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Работает 10 горно-штурмовая бригада ВСУ

Производителем нового комплекса РЭБ является концерн "Созвездие", входящий в структуры "Ростех". В 2019 году "Палантин" завершил войсковые испытания и поступил на вооружение в Западный военный округ.

"Глушилка" являет собой мобильное средство радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня на базе грузовика КамАЗ. Он ведёт радиоэлектронную разведку, подавляет существующие и перспективные системы связи противника, основанной на современной программно-определяемой платформе.

Согласно заявленным данным, "Палантин" позволяет "слепить" противника в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах и создавать помехи его сотовой и транкинговой связи.

Но, несмотря на все хвастливые характеристики, на деле распиаренный комплекс РЭБ не смог помешать украинскому дрону "Лелека" обнаружить цель и корректировать огонь артиллерии 128-й бригады.

То есть, "Палантин" даже не смог сам себя защитить, заглушив или отключив наш беспилотник, что позволило украинским пушкарям точным ударом уничтожить вражескую технику.

С учетом этого можно не сомневаться, что распиаренное "чудо-оружие" ничего не сможет противопоставить более современным воздушным средствам ВСУ, особенно если США все-таки изменят мнение и передадут Украине истребители F-16.