ВСУ получили еще две "птички", способные вести стратегическую разведку

Беспилотники могут вести разведку больше чем на 1000 километров от передовой

Вооруженные силы Украины продолжают пополняться беспилотными летательными аппаратами, причем не только иностранного производства и импортируемыми волонтерами, но и отечественными. Так, накануне ВСУ были переданы два мощных украинских комплекса Raybird-3.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Raybird-3

"Raybird-3 хорошо проявил во время контрнаступления в Харьковской области. Оккупанты пытались сбить дрон из комплекса "Бук" возле Балаклеи. Но не смогли. Raybird-3 не только спасся от атаки, а проследил за вражеским комплексом, уехавшим на перезарядку. Далее дрон передал координаты артиллеристам. Они хорошо отработали по складу боеприпасов оккупантов", — рассказал министр.

По словам разработчиков из компании "АВК "Скаэтон", Raybird-3 может вести разведку врага на дальности до 1200 км и вернуться назад, то есть, всего пролететь до 2500 км. Это позволяет дрону держаться в воздухе до 24 часов на высоте до 4,5 км, оставаясь недосягаемым для ПВО врага.

При этом сам Raybird-3 максимально прост, весит чуть больше 20 кг, запускается с катапульты, сборка которой занимает всего несколько минут и не требует особых навыков и инструментов.

Напомним, что в январе волонтеры передали ВСУ девять военных беспилотников H10 Poseidon Mk II и вместе с ними специальные станции управления на базе автомобилей DAF Leyland.