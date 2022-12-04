Улучшенный "Байрактар" получил новую высокоточную бомбу – ждать ли ее ВСУ

В Турции испытали высокоточную авиабомбу

Очередной турецкий боевой беспилотник Akinci в ходе испытаний успешно поразил новой бомбой TOLUN наземную цель.

Об этом сообщили в турецкой компании Baykar, занимающейся разработкой ударных БПЛА, самым известным из которых стал состоящий на вооружении ВСУ "Байрактар".

Как сообщила компания, новая бомба TOLUN разработана в Турции и впервые применена с беспилотного авиационного аппарата Akinci. Последний был вооружен 4 новейшими бомбами, которые испытывались впервые и не подвели разработчиков.

Хотя бомба сбрасывалась с высоты в 8000 метров и на расстоянии 30 км от цели, TOLUN успешно поразила цель, благодаря своим характеристикам. Так, бомба оснащена инфракрасной головкой самонаведения (IIR) в дополнение к встроенным системам наведения ANS (инерциальная навигационная система) и GPS (система глобального позиционирования). Все это делает TOLUN высокоточной "умной" бомбой.

Испытания TOLUN прошли успешно

Также БПЛА Akinci планируется оборудовать ракетами SUNGUR, которые должны сбивать воздушные цели.

Вместе с тем неизвестно, получит ли Украина новые турецкие бомбы для вооружения имеющихся "Байрактаров", ведь прежде всего TOLUN предназначен для вооружения БПЛА Akinci, которые пока не производятся серийно и не могут быть проданы Украине. С другой стороны, ракетами SUNGUR планируется вооружить "Байрактары", то есть их ВСУ могут получить. Турецкая ракета способна сбивать воздушные цели в радиусе 8 км.

Помимо турецких БПЛА Украина может получить ударные беспилотники и от США.