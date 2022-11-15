Украина все еще может получить от США смертоносные БПЛА Gray Eagle: что говорят в Вашингтоне

Надежда на получение новейших БПЛА еще не угасла

Вопрос передачи ВСУ американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle все еще не решен, и хоть США уже пару раз отклоняли запросы Украины, но есть надежда, что они все же попадут в руки украинских военных.

Как информирует CNN со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена и Конгресса, руководство страны рассматривает возможность модернизации беспилотника для украинской армии.

В частности отмечается, что модернизация направлена на замену некоторых "чувствительных технологий", которые бы сделали возможную потерю БПЛА на поле боя "менее опасными".

Источники издания сообщают, что рассматривается возможность внесения изменений в некоторые настройки и удаление определенных деталей. Впрочем, они подчеркивают, что это сложная работа, которая требует времени.

Стоит отметить, что предоставление Украине Gray Eagle было поддержано представители обеих партий Конгресса США. Официальное прошение к правительству США о предоставлении такого вооружения Киев прислал еще в сентябре.

Впрочем, борьба за данные беспилотники длится, как минимум, с лета. Тогда Украина также получила отказ в получении дронов, по озвученной выше причине, поскольку в Вашингтоне опасаются, что некоторые технологии могут попасть в руки россиян.