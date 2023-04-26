До Москвы долетит: в мае украинцы презентуют новый дрон и не только (фото, видео)

Новые дроны хоть и разные, но имеют главную цель – эффективно поразить врага

Восемь месяцев назад ветеранами британской и австралийской армий и инженером из Украины была основана компания One Way Aerospace. Они специализируются на производстве дронов-камикадзе. В настоящее время к релизу готовится новая система дальнего радиуса действия.

Как сообщает Defense News, презентация дронов AQ-400 и AQV-150 Scalpel Heavy запланирована на конец мая для стран НАТО и Минобороны. Среди планов компании – создание предприятия в Украине для наращивания производства AQ-400 Scythe. Этот дрон теоретически способен преодолеть расстояние до российской столицы.

Характеристики дрона AQ-400 Scythe:

Беспилотник камикадзе, разработан и испытан в Украине,

Общая грузоподъемность 43 кг,

Полезная нагрузка 32 кг (с возможностью расширения до 70 кг путём уменьшения диапазона)

Размах крыльев 2,3 м,

Дальность 750 км,

Крейсерская скорость 144 км/ч.

AQ-400 Scythe можно запустить из катапульты

AQV-150 Scalpel Heavy – новая версия беспилотника камикадзе AQV-100 Scalpel. У этой модели боеголовка весом 2,5 кг, он может находиться в воздухе 12 минут и бить на 10 км.

Производители отмечают, что система от первого лица позволяет нанести точный удар на большом расстоянии, быстро меняться под разные цели. Эти системы также очень трудно заглушить из-за их высокой скорости и короткого времени предупреждения о захваченных целях, отмечается на сайте компании One Way Aerospace.

Напомним, один из украинских банков готов предоставить 20 млн гривен вознаграждения за приземленный дрон на Красной площади 9 мая. Россиян уже пугали дроны-самоделки в цветах украинского флага в москве.