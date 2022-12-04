Покращений "Байрактар" отримав нову високоточну бомбу – чи чекати на неї ЗСУ

У Туреччині випробували високоточну авіабомбу

Черговий турецький бойовий безпілотник Akinci під час випробувань успішно вразив новою бомбою TOLUN наземну мету.

Про це повідомили в турецькій компанії Baykar, що займається розробкою ударних БПЛА, найвідомішим з яких став "Байрактар", котрий перебуває на озброєнні ЗСУ.

Як повідомила компанія, нова бомба TOLUN розроблена в Туреччині і вперше застосована з безпілотного авіаційного апарату Akinci. Останній був озброєний чотирма найновішими бомбами, які випробовувалися вперше і не підвели розробників.

Хоча бомба скидалася з висоти 8000 метрів і на відстані 30 км від цілі, TOLUN успішно вразила ціль, завдяки своїм характеристикам. Так, бомба оснащена інфрачервоною головкою самонаведення (IIR) на додаток до вбудованих систем наведення ANS (інерційна навігаційна система) та GPS (система глобального позиціонування). Все це робить TOLUN високоточною "розумною" бомбою.

Випробування TOLUN пройшли успішно

Також БПЛА Akinci планується обладнати ракетами SUNGUR, які мають збивати повітряні цілі.

Разом з тим, невідомо, чи отримає Україна нові турецькі бомби для озброєння наявних "Байрактарів", адже насамперед TOLUN призначений для озброєння БПЛА Akinci, які поки не виробляються серійно і не можуть бути продані Україні. З іншого боку, ракетами SUNGUR планується озброїти "Байрактари", тобто їх ЗСУ можуть отримати. Турецька ракета здатна збивати повітряні цілі у радіусі 8 км.

Крім турецьких БПЛА, Україна може отримати ударні безпілотники і від США.