Смертоносний "лелека" ЗСУ. Яка зброя допомагає знищувати найновішу техніку окупантів

Дрон виявився не по зубах найновішим засобам боротьби з дронами, що їх мають окупанти

Новий російський комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин", прийнятий окупантами на озброєння лише чотири роки тому, не зміг захистити себе від українського БПЛА "Лелека-100", яким бійці ЗСУ коригували завдавання артилерійського удару.

Дрон був розроблений українською компанією DeViRo і 2017 року відправлений на випробування у ЗСУ, в ході яких вже 2018-го брав участь у навчаннях гелікоптерів з перехоплення ворожих БПЛА. Бойовий рахунок цілям, знищеним із допомогою "Лелек-100", було відкрито в березні 2022 року, коли було виявлено та знищено російський ЗРК "Бук".

Завдяки розмірам і малій вазі (близько 5-5,5 кг), "Лелека" малопомітний як для людського ока, так і для ворожої ППО, але при цьому здатний підніматися на висоти до 1500 м, пролітати до 100 км і триматися в повітрі до 4 години.

При цьому "Лелека" може летіти в повністю автоматичному режимі, передаючи якісне телевізійне зображення в режимі реального часу, яке оператор може вивчати і коригувати передачу даних розвідці, не відволікаючись на управління дроном.

Однак оператор може відстежувати за супутниковими картами місцезнаходження БПЛА, коригувати маршрут, давати команду на екстрене повернення до точки зльоту або, за необхідності, запрограмувати інше місце приземлення.

Якщо ж противнику вдасться заглушити радіоканал обміну даними, "Лелека" здатний продовжити автономний політ, повернутися і здійснити приземлення в заздалегідь запрограмованій точці.

Нагадаємо: крім розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня, до яких належить "Лелека", ЗСУ отримують і дрони, здатні вести розвідку на стратегічному рівні на дальності до 500 км.