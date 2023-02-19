ЗСУ знищили нову "вундервафлю" ворога: стояла на озброєнні всього 4 роки

Прийнятий на озброєння у 2019 році комплекс РЕБ не зміг захистити себе від українського безпілотника та артилерії

У ході бойових дій бійці 128-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ знищили новий російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Палантін". Причому використали для цього український БПЛА "Лелека".

Відео знищення "Палантіна" розмістив на своєму Telegram-каналі офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Працює 10 гірничо-штурмова бригада ЗСУ

Виробником нового комплексу РЕБ є концерн "Сузір’я", що входить до структури "Ростех". У 2019 році "Палантин" завершив військові випробування та надійшов на озброєння до Західного військового округу.

"Глушилка" є мобільним засобом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня на базі вантажівки КамАЗ. Він веде радіоелектронну розвідку, придушує існуючі та перспективні системи зв’язку супротивника, засновані на сучасній програмно-визначуваній платформі.

Згідно з заявленими даними, "Палантин" дозволяє "засліплювати" супротивника в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах і створювати перешкоди його стільникового та транкінгового зв’язку.

Але, незважаючи на всі хвалькуваті характеристики, насправді розпіарений комплекс РЕБ не зміг перешкодити українському дрону "Лелека" виявити мету і коригувати вогонь артилерії 128-ї бригади.

Тобто "Палантин" навіть не зміг сам себе захистити, заглушивши чи відключивши наш безпілотник, що дозволило українським пушкарям влучним ударом знищити ворожу техніку.

З огляду на це можна не сумніватися, що розпіарена "чудо-зброя" нічого не зможе протиставити більш сучасним повітряним засобам ЗСУ, особливо якщо США таки змінять думку і передадуть Україні винищувачі F-16.