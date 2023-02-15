ЗСУ отримали ще дві "пташки", здатні вести стратегічну розвідку

Безпілотники можуть вести розвідку більш, аніж на 1000 кілометрів від передової

Збройні сили України продовжують поповнюватися безпілотними літальними апаратами, причому не лише іноземного виробництва та імпортованими волонтерами, а й вітчизняними. Так, напередодні ЗСУ було передано два потужні українські комплекси Raybird-3.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Raybird-3

"Raybird-3 гарно проявив себе під час контрнаступу в Харківській області. Окупанти намагалися збити дрон з комплексу "Бук" біля Балаклії. Але не змогли. Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який виїхав на перезарядку. Далі дрон передав координати артилеристам. Вони добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів", — розповів міністр.

За словами розробників з компанії "АВК "Скаетон", Raybird-3 може вести розвідку ворога на дальності до 1200 км і повернутися назад, тобто всього пролетіти до 2500 км. Це дозволяє дрону триматися в повітрі до 24 годин на висоті до 4,5 км, залишаючись недосяжним для ППО ворога.

При цьому сам Raybird-3 максимально простий, важить трохи більше 20 кг, запускається з катапульти, складання якої займає лише кілька хвилин і не потребує особливих навичок та інструментів.

Нагадаємо, що в січні волонтери передали ЗСУ дев’ять військових безпілотників H10 Poseidon Mk II та разом з ними спеціальні станції управління на базі автомобілів DAF Leyland.