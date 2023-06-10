Нічна атака ворога на Одещину: від падіння уламків загинуло три людини
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Сили протиповітряної оборони збили всі дрони іранського виробництва
В ніч проти суботи, 10 червня, російські терористи атакували за допомою безпілотників Одеську область.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
Сили протиповітряної оборони збили всі Shahed-131/136 над Одеською областю, однак внаслідок падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці.
"Пожежу площею 50 кв.м. оперативно ліквідовано. Загинули 3 цивільних. Понад 10 осіб отримали поранення", — йдеться у повідомленні ОК "Південь".
Зазначається, що вибухова хвиля пошкодила кілька багатоквартирних будинків навколо. Остаточна інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
Нагадаємо, що російський ворог з впертістю людожера намагається кожної ночі атакувати мирні міста та села України. Так, в ніч проти п'ятниці було обстріляне місто Звягель на Житомирщині, де загинула людина.