Ночная атака врага на Одесщину: от падения обломков погибли три человека
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2189
Силы противовоздушной обороны сбили все дроны иранского производства
В ночь на субботу, 10 июня, российские террористы атаковали с помощью беспилотников Одесскую область.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
Силы противовоздушной обороны сбили все Shahed-131/136 над Одесской областью, однако в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке.
"Пожар площадью 50 кв.м. оперативно ликвидирован. Погибли 3 гражданских. Более 10 человек получили ранения", — говорится в сообщении ОК "Юг".
Взрывная волна повредила несколько многоквартирных домов вокруг. Окончательная информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Напомним, что российский враг с упрямством людоеда пытается каждую ночь атаковать мирные города и села Украины. Так, в ночь на пятницу был обстрелян город Звягель на Житомирщине, где погиб человек.