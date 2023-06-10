Ночная атака врага на Одесщину: от падения обломков погибли три человека

Силы противовоздушной обороны сбили все дроны иранского производства

В ночь на субботу, 10 июня, российские террористы атаковали с помощью беспилотников Одесскую область.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Силы противовоздушной обороны сбили все Shahed-131/136 над Одесской областью, однако в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке.

"Пожар площадью 50 кв.м. оперативно ликвидирован. Погибли 3 гражданских. Более 10 человек получили ранения", — говорится в сообщении ОК "Юг".

Взрывная волна повредила несколько многоквартирных домов вокруг. Окончательная информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, что российский враг с упрямством людоеда пытается каждую ночь атаковать мирные города и села Украины. Так, в ночь на пятницу был обстрелян город Звягель на Житомирщине, где погиб человек.