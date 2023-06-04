Вибухи та невідомі безпілотники: ніч у Криму видалася неспокійною

Жертв чи постраждалих внаслідок пригоди немає

У Джанкої на території тимчасово окупованого Криму, в якому нерідко відбувається несподіваний "бавовна", пролунали потужні вибухи. Як з’ясувалося, над містом було збито безпілотний літальний апарат.

Так, за інформацією російських пабліків у Telegram, інцидент трапився в ніч проти 4 червня приблизно о 4 годині ранку. Це підтвердив і так званий радник окупаційної влади Криму олег крючков.

За його заявами, внаслідок пригоди кілька приватних будинків у Джанкої отримали пошкодження. Серед місцевого населення жертв чи постраждалих немає.

Подробиці того, що трапилося, поки також залишаються невідомими.

До речі, в мережі також було опубліковано відео, зняте цієї ночі підлітками в Джанкої, де чітко чути звуки вибухів у місті.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час атаки безпілотників, що сталася у березні поточного року, у місті було серйозно пошкоджено залізничну станцію. Внаслідок цього виникли перебої в електромережі локомотивного депо.