Взрывы и неизвестные беспилотники: ночь в Крыму выдалась неспокойной

Жертв или пострадавших в результате происшествия нет

В Джанкое на территории временно оккупированного Крыма, в котором нередко происходит неожиданная "бавовна", раздались мощные взрывы. Как выяснилось, над городом был сбит беспилотный летательный аппарат.

Так, по информации российских пабликов в Telegram, инцидент случился в ночь на 4 июня примерно в 4 часа утра. Это подтвердил и так называемый советник оккупационных властей Крыма олег крючков.

По его заявлениям, в результате происшествия несколько частных домов в Джанкое получили повреждения. Среди местного населения жертв или пострадавших нет.

Подробности случившегося пока также остаются неизвестными.

К слову, в сети также было опубликовано видео, снятое этой ночью подростками в Джанкое, на котором отчетливо слышны звуки взрывов в городе.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время атаки беспилотников, которая произошла в марте текущего года, в городе была серьезно повреждена железнодорожная станция. В результате возникли перебои в электросети локомотивного депо.