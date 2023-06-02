Могут пострадать минимум семь областей: россия готовит провокацию на химзаводе в Крыму

Власти Украины готовы оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть

По данным сил сопротивления, россияне готовят очередную провокацию на химическом заводе в городе Армянск во временно оккупированном Крыму. Если они осуществят свои планы пострадают не только жители полуострова, но и как минимум еще семь областей Украины, а также Турция и сама россия.

Об этом в своем срочном обращении предупредил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Они завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минируют территорию. Вероятный взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ приведет к смертельной опасности для людей и окружающей среды", — написал он.

Прокудин добавил, что власти Украины осознают угрозу для людей, осуществляют постоянный мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть.

"Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации врага и следите за объявлениями областной военной администрации", — призвал он.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что российские оккупанты готовят очередную провокацию, направленную на дискредитацию ВСУ на мировой арене. Российская армия планирует обстрелять Запорожскую АЭС, которую под завязку напичкала оружием, и обвинить Украину в эскалации конфликта.

Также мы рассказывали, что на Западе думают об освобождении Крыма. Экс-посол Украины в Германии, а ныне заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник рассказал, что все чаще слышит от союзников, что Украина должна освободить все свои территории без исключения.