Света нет по несколько недель: блекаут в Крыму заиграл новыми красками
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В Крыму начались блекауты, света нет по 4-6 часов
Ситуация с отключениями электроснабжения в оккупированном Крыму обретает системный характер. Если раньше писали о разовых случаях отключения света в определенных районах полуострова, то теперь там это происходит на протяжении нескольких недель.
Как пишут российские Телеграм-каналы, особо острой ситуация с подачей электроэнергии остается в Симферопольском районе.
По словам местного населения, здесь на протяжении последних недель отключают подачу электричества в поселках Курцы, Украинка и Межгорье.
"Службы ничего для устранения этой проблемы не делают, постоянное мигание, невозможно технику оставить включённой. Последние отключения по 4-6 часов", — говорят местные жители.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в последние месяцы во временно оккупированном Крыму активизировались диверсанты, которые организовывают подрывы инфраструктурных объектов, в том числе — на железной дороге. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что железную дорогу оккупанты используют для перевозки оружия. По мнению разведчика, такие атаки могут продолжаться и дальше — вплоть до освобождения полуострова.