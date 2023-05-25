Світла немає по кілька тижнів: блекаут у Криму заграв новими фарбами

У Криму почалися блекаути, світла немає по 4-6 годин

Ситуація з відключеннями електропостачання в окупованому Криму набуває системного характеру. Якщо раніше писали про разові випадки відключення світла у певних районах півострова, то тепер там це відбувається протягом кількох тижнів.

Як пишуть російські Телеграм-канали, особливо гостра ситуація з подачею електроенергії залишається у Сімферопольському районі.

За словами місцевого населення, тут протягом останніх тижнів відключають подачу електрики у селищах Курци, Українка та Міжгір’я.

"Служби нічого для усунення цієї проблеми не роблять, постійне миготіння — неможливо техніку залишити включеною. Останні відключення по 4-6 годин", - кажуть місцеві жителі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що останніми місяцями в тимчасово окупованому Криму активізувалися диверсанти, які організовують підриви інфраструктурних об’єктів, зокрема на залізниці. Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що залізницю окупанти використовують для перевезення зброї. На думку розвідника, такі атаки можуть продовжуватись і далі — аж до звільнення півострова.