Укр

На опорах Крымского моста появились громадные трещины: "уже готов к жесту доброй воли" (фото)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
На опорах Крымского моста появились трещины Новость обновлена 01 июня 2023, 12:49
На опорах Крымского моста появились трещины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Опоры моста выглядят довольно "надежно"

Так называемый Крымский мост, который Зеленскому предлагают разобрать бесплатно до винтика, буквально трещит по швам. На конструкции уже появились гигантские трещины.

Об этом сегодня, 1 июня, сообщают в Telegram-канал "Крымский ветер", опубликовав соответствующее фотографии сооруженного россиянами моста во временно оккупированном Крыму.

"Опоры Керченского моста устали. Пора", — говорится в сообщении под фото.

Так, сразу на двух опорах, которые держат автодорогу через Керченский пролив, образовались трещины во всю длину столбов.

Также эти фотографии в своем Telegram-канале запостил украинский блогер и активист Сергей Стерненко, иронично написав при этом следующее: "Крымский мост. Выглядит надежно".

Для справки: Крымский мост соединяет территорию временно оккупированного Крыма с россией (Керченский и Таманский полуострова). В 2018 году россияне открыли автомобильную часть моста, а в 2019 — железнодорожную. В ходе полномасштабной войны оккупанты используют мост для поставок боеприпасов и техники.

Реакция соцсетей

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале мая россияне заявили о полном восстановлении ж/д путей на Крымском мосту. В правительстве рф похвастались, что работы были выполнены раньше срока. Однако украинцы в социальных сетях сразу нашли, что ответить на такую "радостную" новость.

Теги:
#Украина #Россия #Крым #Трещины #Крымский мост