На опорах Крымского моста появились громадные трещины: "уже готов к жесту доброй воли" (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Опоры моста выглядят довольно "надежно"
Так называемый Крымский мост, который Зеленскому предлагают разобрать бесплатно до винтика, буквально трещит по швам. На конструкции уже появились гигантские трещины.
Об этом сегодня, 1 июня, сообщают в Telegram-канал "Крымский ветер", опубликовав соответствующее фотографии сооруженного россиянами моста во временно оккупированном Крыму.
"Опоры Керченского моста устали. Пора", — говорится в сообщении под фото.
Так, сразу на двух опорах, которые держат автодорогу через Керченский пролив, образовались трещины во всю длину столбов.
Также эти фотографии в своем Telegram-канале запостил украинский блогер и активист Сергей Стерненко, иронично написав при этом следующее: "Крымский мост. Выглядит надежно".
Для справки: Крымский мост соединяет территорию временно оккупированного Крыма с россией (Керченский и Таманский полуострова). В 2018 году россияне открыли автомобильную часть моста, а в 2019 — железнодорожную. В ходе полномасштабной войны оккупанты используют мост для поставок боеприпасов и техники.
Реакция соцсетей
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале мая россияне заявили о полном восстановлении ж/д путей на Крымском мосту. В правительстве рф похвастались, что работы были выполнены раньше срока. Однако украинцы в социальных сетях сразу нашли, что ответить на такую "радостную" новость.