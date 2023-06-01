На опорах Кримського мосту з’явилися величезні тріщини: "вже готовий до жесту доброї волі" (фото)

Опори мосту виглядають досить "надійно"

Так званий Кримський міст, який Зеленському пропонують розібрати безкоштовно до гвинтика, буквально тріщить по швам. На конструкції вже з’явилися величезні тріщини.

Про це сьогодні, 1 червня, повідомляють у Telegram-канал "Кримський вітер", опублікувавши відповідне фото спорудженого росіянами мосту у тимчасово окупованому Криму.

"Опори Керченського мосту втомилися. Пора", — йдеться у повідомленні під фото.

Так, одразу на двох опорах, що тримають автодорогу через Керченську протоку, утворилися тріщини на всю довжину стовпів.

Також ці фотографії у своєму Telegram-каналі запостив український блогер та активіст Сергій Стерненко, іронічно написавши при цьому: "Кримський міст. Виглядає надійно".

Довідково: Кримський міст з’єднує територію тимчасово окупованого Криму з росією (Керченський та Таманський півострова). 2018 року росіяни відкрили автомобільну частину мосту, а 2019 — залізничну. У ході повномасштабної війни окупанти використовують міст для постачання боєприпасів та техніки.

Реакція соцмереж

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку травня росіяни заявили про повне відновлення залізничних колій на Кримському мосту. В уряді росії похвалилися, що роботи були виконані раніше строку. Проте українці у соціальних мережах одразу знайшли, що відповісти на таку "радісну" новину.