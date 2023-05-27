"Никто не будет ставить палки в колеса": что на Западе думают об освобождении Крыма

Дипломат уверен, что на Западе не будут мешать Украине освобождать Крым

Украина нацелена освобождать все свои земли от россиян, в том числе и Крым. Многие военные эксперты и вовсе предлагают начать контрнаступление именно с него. Что касается одобрения США на этот счет, то эксперты считают, что палки в колеса Украине ставить никто не будет.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал экс-посол Украины в Германии, а ныне заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник. Он рассказал, что все чаще слышит от союзников, что Украина должна освободить все свои территории без исключения.

Что касается протеста США или других стран против освобождения Крыма, то дипломат заявил, что уверен в том, что никто не будет вставлять Украине палки в колеса.

"Отмечаю: никто не имеет права вето на способы и методы восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Никто… Я искренне верю, что никто не будет ставить нам палки в колеса, когда начнется практическое выдворение российских войск из Крыма", — подчеркнул он.

Мельник добавил, что даже в Германии, которая всегда осторожничала в вопросах санкций или помощи Украине новый министр обороны заявил, что Украина должна победить. Более того, удары по военным объектам на территории россии в ФРГ считают оправданными. По словам Андрей Мельника, настроения в Германии кардинально изменились за год войны в Украине и это мини-табу "не провоцировать россию" немцы постепенно отодвигают в сторону.

Более того он выразил уверенность в том, что на стороне Украины международное право, и в случае, когда российская оборона полуострова посыплется, то союзники на Западе, которые боялись эскалации, забудут об этом.

"То есть я не вижу оснований, чтобы кто-то нам говорил: "Но-но-но, уважаемые украинцы, это табу". Мы говорим: Крым — это Украина. И с этим все согласны", — резюмировал Андрей Мельник.

Подробнее об освобождении Крыма и о настроениях Запада касательно победы Украины читайте во второй части интервью "На Западе с чистой совестью допускали уничтожение украинской независимости": интервью с Андреем Мельником, ч. II"