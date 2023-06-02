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Можуть постраждати щонайменше сім областей: росія готує провокацію на хімзаводі у Криму

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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росіяни готують провокацію у Криму Новина оновлена 02 червня 2023, 09:32
росіяни готують провокацію у Криму. Фото росЗМІ

За даними сил опору, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську в тимчасово окупованому Криму. Якщо вони здійснять свої плани, постраждають не лише жителі півострова, а й щонайменше ще сім областей України, а також Туреччина та сама росія.

Про це у своєму терміновому зверненні попередив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Вони завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку та мінують територію. Імовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин, що призведе до смертельної небезпеки для людей і навколишнього середовища", — написав він.

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#Росія #Крим #Провокації