"Ніхто не ставитиме палиці в колеса": що на Заході думають про звільнення Криму

Дипломат упевнений, що на Заході не заважатимуть Україні звільняти Крим

Україна має на меті звільняти всі свої землі від росіян, у тому числі й Крим. Багато військових експертів взагалі пропонують почати контрнаступ саме з нього. Щодо схвалення США з цього приводу, то експерти вважають, що палиці в колеса Україні ставити ніхто не буде.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" сказав екс-посол України в Німеччині, а нині заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник. Він розповів, що все частіше чує від союзників, що Україна має звільнити усі свої території без винятку.

Щодо протесту США чи інших країн проти звільнення Криму, то дипломат заявив, що впевнений у тому, що ніхто не вставлятиме Україні палиці в колеса.

"Наголошую: ніхто не має права вето на способи та методи відновлення територіальної цілісності України в межах 1991 року. Ніхто... Я щиро вірю, що ніхто не ставитиме нам палиці в колеса, коли почнеться практичне видворення російських військ з Криму", — наголосив він.

Мельник додав, що навіть у Німеччині, яка завжди була обережна у питаннях санкцій чи допомоги Україні новий міністр оборони заявив, що Україна має перемогти. Більше того, удари по військових об’єктах на території росії у ФРН вважають виправданими. За словами Андрія Мельника, настрої в Німеччині кардинально змінилися за рік війни в Україні і це міні-табу "не провокувати росію" німці поступово відсувають убік.

Більше того, він висловив упевненість у тому, що на боці України міжнародне право, і якщо російська оборона півострова посиплеться, то союзники на Заході, які боялися ескалації, забудуть про це.

"Тобто я не бачу підстав, щоб хтось нам казав: "Но-но-но, шановні українці, це табу". Ми говоримо: Крим — це Україна. І з цим усі згодні", — резюмував Андрій Мельник.

Детальніше про звільнення Криму та настрої Заходу щодо перемоги України читайте у другій частині інтерв’ю " На Заході з чистою совістю допускали знищення української незалежності": інтерв’ю з Андрієм Мельником, ч. II"