Курортного сезона в Крыму не будет? Севастополь с утра массировано атаковали беспилотники

В Севастополе с утра 25 мая неспокойно

Утром 25 мая на Севастополь в оккупированном Крыму, откуда массово бегут россияне, была совершена атака беспилотников.

Об этом сообщил так называемый губернатор города Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале.

"В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки", — сообщил он.

Других подробностей об атаке с воздуха на оккупированный полуостров пока не сообщается.

Напомним, что оккупанты все чаще думают над тем, чтобы отменить курортный сезон 2023 года в Крыму. Из-за мощных взрывов на нефтебазах, масштабных пожаров, диверсий на железной дороге и блекаутов в Симферополе у туристов из материковой россии все меньше желания ехать отдыхать на полуостров.

Детальнее о срыве курортного сезона 2023 года читайте на сайте "Телеграф": " VIP-отдых в Крыму. Каким будет курортный сезон, когда уничтожат ключевые мосты, порты и аэропорты".

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в украинской разведке рассказали, как Крым готовится к курортному сезону.