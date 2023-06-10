Укр

Война — день 472: россияне бегут на юге, Украина продолжает ликвидировать последствия подрыва Каховской ГЭС

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Бои за Украину длятся 472 дня Новость обновлена 10 июня 2023, 01:12
Бои за Украину длятся 472 дня

Оперативно о главном 10 июня

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 472 дня. Третьи сутки на юге страны продолжается ликвидация последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. К слову, в ООН до сих пор заявляют, что не могут назвать уничтожение дамбы военным преступлением так как "обстоятельтсва остаются неясными". Вместе с тем армия оккупантов продолжает убивать мирных украинцев — был обстрелян частный сектор в городе Звягель в Житомирской области, в результате погиб один человек и еще трое пострадали. А на юге Украины оккупанты начали массово отступать

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Оккупанты атакуют Одесскую и Николаевские области Украины "шахедами", — ОК "Юг".

00:00 В Одесской области и Запорожье сообщают о взрывах. Накануне на юго-востоке и севере Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки шахидами. Сообщается, что работает ПВО, жителей просят оставаться в укрытиях.

С данными за 7 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 469: Украина пытается локализовать последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

О том, что происходило 8 июня, читайте в материале: Война — день 470: спасение Херсонщины, локальные успехи и продвижение ВСУ

Подробно узнать о главных событиях 9 июня можно в публикации: Война — день 471: затопление Херсонщины, ВСУ бьют по тылам оккупантов