Визит не анонсировали: в Киев приехал премьер Канады Трюдо (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Поездка готовилась в условиях строгой секретности
В субботу, 10 июня, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в сопровождении вице-премьер-министра Христи Фриланд прибыл в Киев с неанонсированным визитом.
Как сообщает издание CBC News, Трюдо и Фриланд прибыли в Киев на фоне усиления контрнаступления ВСУ.
"Поездка Трюдо в Украину была запланирована в условиях строгой секретности. Он покинул Оттаву, поскольку политический кризис, связанный с вероятным иностранным вмешательством Китая в последние два федеральные выборы, приобрел драматический размах после внезапной отставки специального докладчика и бывшего генерал-губернатора Дэвида Джонстона", — пишет издание.
Отметим, официального подтверждения визита премьер-министра пока нет.
Трюдо начал визит в Киев с участия в возложении венков к Стене памяти, посвященной погибшим в российско-украинской войне.
Отметим, это уже второй визит Трюдо в Украину с момента начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. До этого Трюдо посещал Украину в мае 2022 года.
Как сообщал "Телеграф", заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что на саммите НАТО, который состоится в столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля, Украина может получить положительные для себя решения и алгоритм вступления в Альянс.