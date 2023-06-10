Візит не анонсували: до Києва приїхав прем'єр Канади Трюдо (фото та відео)

Поїздка готувалася в умовах суворої секретності

У суботу, 10 червня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у супроводі віце-прем'єр-міністра Христі Фріланд прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Як повідомляє видання CBC News, Трюдо та Фріланд прибули до Києва на тлі посилення контрнаступу ЗСУ.

"Поїздка Трюдо в Україну була запланована в умовах суворої таємності. Він залишив Оттаву, оскільки політична криза, пов'язана з ймовірним іноземним втручанням Китаю в останні два федеральні вибори, набула драматичного розмаху після раптової відставки спеціального доповідача і колишнього генерал-губернатора Девіда Джонстона", — пише видання.

Зазначимо, офіційного підтвердження візиту прем'єр-міністра наразі немає.

Прем'єр-міністр Канади поспілкувався з військовими. Фото KyivOnline_UA

Трюдо помічений в центрі Києва. Фото KyivOnline_UA

Трюдо подивився виставку знищеної техніки окупантів. Фото KyivOnline_UA

Трюдо розпочав візит до Києва з участі у покладанні вінків до Стіни пам'яті, присвяченої загиблим у російсько-українській війні.

Зазначимо, це вже другий візит Трюдо в Україну з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Востаннє Трюдо відвідував Україну у травні 2022 року.

Як повідомляв "Телеграф", заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що на саміті НАТО, який відбудеться у столиці Литви Вільнюсі 11-12 липня, Україна може отримати позитивні для себе рішення та алгоритм вступу до Альянсу.