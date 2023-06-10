"Скотиняки забирають найкращих": над росіянами сміються через "героя ДНР" Ляшка (фото)

Росіяни знову зганьбилися

В одному з російських пабліків з’явилася інформація про загибель окупанта Олега Лещенкова із Сизрані, на яких замість нього використано фото лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Некролог розміщено в одній із заборонених в Україні російських соцмереж, деякі не помітили, що з фото щось не так, а хтось сміється.

Частина коментаторів "сумують" та співчувають.

Але більшість помітили підміну, сміються та іронізують.

"Скотиняки забирають найкращих", "Він був чудовим бійцем як губернатор БНР Тимофій Вякін. Його улюблена фраза: "на вила цих москалів", — пишуть вони.

Справа в тому, що росіяни нерідко використовують фото українців, створюючи свої фейки — близько року тому російські пабліки використовували фото активіста Сергія Стерненка, видаючи його за свого героя Тимофія Вякіна.

Зазначимо, росіяни незабаром видалили публікацію, проте це не заважає в котрий раз переконатися в їхній дурості.

Нагадаємо, після того як журналіст Дмитро Гордон повідомив про те, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко пішов на фронт, на просторах Facebook почали розповсюджувати фотографію політика у військовій формі та з автоматом у руках. Цікаво, що знімок став приводом для глузування з Ляшка.

Раніше "Телеграф" розповідав про експеримент відомого українського військового та блогера Анатолія "Штірліца" Штефана. Він вирішив "розвести" путінців. І йому це вдалося — він потрапив до "Безсмертного полку".