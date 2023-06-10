"Скотыняки забирают лучших": над россиянами смеются из-за "героя ДНР" Ляшка (фото)

Россияне снова опозорились

В одном из российских пабликов появилась информация о гибели оккупанта Олега Лещенкова из Сызрани, на которых вместо него использованы фото лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Некролог размещен в одной из запрещенных в Украине российских соцсетей, некоторые не заметили, что с фото что-то не так, а кто-то смеется.

Часть комментаторов "скорбят" и соболезнуют.

Но большинство заметили подмену, смеются и иронизируют.

"Скотыняки забирают лучших", "Он был прекрасным бойцом как губернатор БНР Тимофей Вякин. Его любимая фраза:" на вила этих москалей", — пишут они.

Дело в том, что россияне нередко используют фото украинцев создавая свои фейки — около года назад российские паблики использовали фото активиста Сергея Стерненко, выдавая его за своего героя Тимофея Вякина.

Отметим, россияне вскоре удалили публикацию, однако это не мешает в который раз убедиться в их глупости.

Напомним, после того как журналист Дмитрий Гордон сообщил о том, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко ушел на фронт, на просторах Facebook начали распространять фотографию политика в военной форме и с автоматом в руках. Интересно, что снимок стал поводом для насмешек над Ляшко.

Ранее "Телеграф" рассказывал об эксперименте известного украинского военного и блогера Анатолия "Штирлица" Штефана. Он решил "развести" путинцев. И ему это удалось — он попал в "Бессмертный полк".