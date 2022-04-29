"А вилы где потерял?": Ляшко попал в немилость украинцев после ДТП с сотрудниками СБУ (видео)

Люди интересуются, чем Ляшко занимался все два месяца войны

Многим украинцам не понравилось поведение экс-нардепа Олега Ляшко, который накануне в Киеве попал в ДТП. Несмотря на то, что политик утверждает — в аварии виноваты другие люди, сотрудники Службы безопасности Украины, большинство "шишек" прилетели именно ему самому.

Подробнее в ситуации и реакции людей разбирался "Телеграф".

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Около шести часов вечера 28 апреля на Facebook-странице Олега Ляшко появилась публикация о том, что политик попал в аварию. Инцидент произошел в столице, на перекрестке улиц Электриков и Набережно-Рыбальской.

"Быки на двух бронированных авто грубо нарушили правила дорожного движения — поехали на красный свет с включенными проблесковыми маяками", — рассказал политик.

По его словам, из четырех находящихся в его машине пострадало двое. Виновником же ДТП Ляшко назвал "какого-то высокого сбушного чинушу", который якобы покинул место аварии еще до приезда копов.

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Добавим, что себя и товарищей Олег Ляшко назвал "добровольческим подразделением", уточнив, что они возвращались из Чернобыля. Впрочем, чем именно они были заняты в зоне отчуждения, политик не объяснил.

Чуть позже он сообщил, что сломал руку, получил сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Еще один пассажир его машины получил аналогичные травмы, кроме перелома.

Интересно, что машину якобы сотрудника СБУ Ляшко уже успел даже связать с личностью нардепа Вадима Абрамовича, входившего в нынче запрещенную партию "ОПЗЖ".

Интересно, что вместо сочувствия Ляшко получил от многих украинцев обратную реакцию. Больше всего их интересует, где же экс-депутат пропадал первые два месяца войны. Впрочем, во время общения с мэром Днепра Борисом Филатовым обнаружилось, что Ляшко является добровольцем, а в скором времени примкнет к рядом ВСУ.

При этом обычные украинцы продолжили возмущаться поведением политика.

Но есть и те, кто поддерживает Ляшко.

Следует добавить, что одиозный политик Олег Ляшко во время полномасштабного вторжения россии в Украину уже ставал героем журналистских историй. В прошлый раз — из-за его незаконного проникновения на территорию дома опального экс-нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Кивы. Последний, к слову, сейчас прячется на территории российской федерации.