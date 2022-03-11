Ляшко во время войны проник в дом Кивы (видео)

Кива ранее покинул страну.

В пятницу, 11 марта, на 16-й день полномасштабного вторжения рф в Украину одиозный украинский политик Олег Ляшко решил напомнить о себе, посетив дом народного депутата Украины Ильи Кивы, который сбежал из страны.

На нелепость данных действий Ляшко обратил внимание блогер Василий Крутчак на своей странице в Facebook.

Вместе с Ляшко дом Кивы посетил его соратник по "Радикальной партии", бывший нардеп 8-го созыва Дмитрий Линько. По мнению Крутчака, Ляшко и его соратникам не стоило расхаживать по дому Кивы, который, безусловно, должен быть наказан. Блогер согласен, что все имущество нардепа должно быть конфисковано на нужды армии, однако это делать должно государство, а не Ляшко, который во время войны пытается набрать политические баллы. Василий посоветовал экс-нардепам уйти работать на блокпосты.

Внимание. На видео присутствует ненормативная лексика.

"Жаловался, что 500 квадратов — маленькая квартира. Два квадратных метра будет тебе, предатель чертов", — заявил Ляшко.

Ранее сообщалось, что по данным украинской разведки, путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции.