А где боевые вилы? Олег Ляшко засветился в военной форме и насмешил сеть

Интересным показался тот факт, что оружие в руках политика оказалось незаряженным

После того как журналист Дмитрий Гордон сообщил о том, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко ушел на фронт, на просторах Facebook начали распространять фотографию политика в военной форме и с автоматом в руках. Интересно, что снимок стал поводом для насмешек над Ляшко.

Так, правозащитник Сергей Наумович на собственной странице в крайне иронической манере написал следующее: "Безопасность Черновцов держится только благодаря отваге этого скромного мужчины! Орки даже не думают туда двигаться, потому что там он, этот дядя! Мы не знаем, кто ты, потому что лица полностью не видно, но бесконечная слава тебе, воин! Низкий поклон! Спасибо, что жив!".

К сообщению он прикрепил фотографию Олега Ляшко в военной форме. В одной руке политик держит саперную лопату, а в другой – АКМ-74. Примечательно, что на автомате отсутствует магазин с патронами, что, вероятно, придало еще большую комичность этому снимку.

Ляшко в военной форме с АКМ-74, но без магазина

Подобное сообщение с этой же фотографией появилось на странице шеф-редактора УНИАН Михаила Ганицкого. Он также пошутил над Ляшко следующим образом: "Зачем этому храброму воину на передке под Черновцами деревянный пестрен, спросите вы? — Он яростно наказывает им русню".

Пользователи сети в комментариях к сообщению также отметили тот факт, что Ляшко держит в руках оружие без магазина и сравнили его с белорусским диктатором Александром Лукашенко, также в свое время бегавшим с незаряженным оружием. По этому поводу появилось много шуток типа: "Ляшко настолько суров, что ему патронов не дают", или "Ляшко крутит орков голыми руками". А кое-кто спрашивал, почему политик изменил своим традиционным вилам?

Стоит отметить, что официальную информацию о том, в каком подразделении и на каком направлении защищает страну Олег Ляшко, журналист Дмитрий Гордон не разглашал. Именно поэтому в сети шутят, что он "на передке под Черновцами".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Олег Ляшко попал в немилость украинцев после ДТП с сотрудниками СБУ. Примечательно, что тогда политику сделали замечания за оружие в руках (пистолет), мол, что его должны носить военные, а не гражданские. На что он ответил, что еще в марте добровольно заключил трехлетний контракт с воинской частью А7376.