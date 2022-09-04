А де бойові вила? Олег Ляшко засвітився у військовій формі і насмішив мережу

Цікавим видався той факт, що зброя в руках політика виявилася незарядженою

Після того, як журналіст Дмитро Гордон повідомив про те, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко пішов на фронт, на просторах Facebook почали розповсюджувати фотографію політика у військовій формі та з автоматом в руках. Цікаво, що знімок став приводом для насмішок над Ляшком.

Так, правозахисник Сергій Наумович на власній сторінці у вкрай іронічній манері написав наступне: "Безпека Чернівців тримається лише завдяки відвазі цього скромного чолов’яги! Орки навіть не думають туди рухатися, бо там він, цей вуйко! Ми не знаємо, хто ти, бо обличчя повністю не видно, але безкінечна слава тобі, воїне! Низький уклін! Дякуємо, що живий!".

До допису він прикріпив фотографію Олега Ляшка у військовій формі. У одній руці політик тримає саперську лопату, а в іншій — АКМ-74. Примітно, що на автоматі відсутній магазин з патронами, що, ймовірно, додало ще більшої комічності цьому знімку.

Ляшко у військовій формі з АКМ-74, але без магазина

Подібний допис з цією ж фотографією з'явився на сторінці шеф-редактора УНІАН Михайла Ганицького. Він також пожартував з Ляшка наступним чином: "Навіщо цьому хороброму воїнові на передку під Чернівцями дерев‘яний піструн, спитаєте ви? — Він люто карає ним русню".

Користувачі мережі у коментарях до допису також відзначили той факт, що Ляшко тримає в руках зброю без магазина і порівняли його з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, який також свого часу бігав з незарядженою зброєю. З цього приводу з'явилося багато жартів на кшталт: "Ляшко настільки суворий, що йому патронів не дають", чи "Ляшко крутить орків голими руками". А дехто питав, чому політик зрадив своїм традиційним вилам?

Варто зазначити, що офіційної інформації про те, у якому підрозділі та на якому напрямку захищає країну Олег Ляшко, журналіст Дмитро Гордон не розголошував. Саме тому в мережі жартують, що він "на передку під Чернівцями".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олег Ляшко потрапив у немилість українців після ДТП зі співробітниками СБУ. Примітно, що тоді політику зробили зауваження за зброю в руках (пістолет), мовляв, що її мають носити військові, а не громадяни, на що він відповів, що ще у березні добровільно уклав трирічний контракт з військовою частиною А7376.