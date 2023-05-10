путінців зразково "розвели": відомий український військовий потрапив до "Безсмертного полку"

Пропаганда навіть нічого не запідозрила

Знаючи, як російська пропаганда не запарюється у створенні своїх фейків чи новин, які вона подаватиме своїй аудиторії, український блогер і військовий вирішив "розвести" путінців. І йому це вдалося — він потрапив до "Безсмертного полку".

Про це написав відомий український військовий та блогер Анатолій "Штірліц" Штефан.

Так, він спеціально до 9 травня, яке й так не вдалося у росіян, вирішив, мабуть, "добити" пропагандистів, які цинічно використовують це свято. Для цього він скористався байдужим ставленням росіян до перевірки інформації і підніс себе ж, як ветерана Другої світової. І в нього вийшло, що вкотре показує, що пропаганді все одно, ніж "годувати" свою аудиторію.

"Текст правдивий, навіть сучасний (вікіпедія), як і мої плани на майбутнє. Фото…. Як написали" видно, що поганий. Сміливі й поважні очі". Тож зайшло. Паблік окупаційної влади Запорізької області. Паблік "Безсмертний полк", — пише "Штірліц".

Варто зазначити, що росіяни навіть дізналися про "атаку", але, на жаль, для них, лише тоді, коли "операція" вже була проведена.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські хакери "підкоригували" замовлення російського волонтера і замовили на його гроші замість дронів фалоімітатори.