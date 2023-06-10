У Туреччині на заводі з виробництва ракет пролунав вибух: є загиблі (відео)

У Туреччині під час вибуху на заводі з виробництва ракет загинули люди

10 червня у турецькій Анкарі прогримів потужний вибух на заводі, що займається виробництвом ракет. Внаслідок інциденту загинули щонайменше п’ять осіб, під завалами можуть залишатися постраждалі.

Як пише місцеве видання İhlas Haber Ajans, усі загиблі — співробітники заводу.

Після вибуху на заводі виникла потужна пожежа, рятувальники продовжують її гасіння. Наразі пожежу вдалося локалізувати, що дозволило рятувальникам розпочати пошуки людей під завалами заводу.

За уточненими даними, завод розташований в районі Ельмадагу в Анкарі. Вибух тут пролунав о 9:17 за київським часом.

У Міністерстві національної оборони Туреччини підтвердили загибель п’яти співробітників заводу.

"10 червня на ракетному заводі MKE в районі Ельмадаг в Анкарі пролунав вибух... Розпочато судове та адміністративне розслідування", — повідомили в турецькому міністерстві.

Про причини вибуху інформації немає.

Для довідки. Завод MKE працює для потреб Міністерства національної оборони та Міністерства внутрішніх справ Туреччини.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно вибух пролунав на заводі у російському Шебекіно.