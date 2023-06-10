В Турции на заводе по производству ракет прогремел взрыв: есть погибшие (видео)

В Турции при взрыве на заводе по производству ракет погибли люди

10 июня в турецкой Анкаре прогремел мощный взрыв на заводе, занимающемся производством ракет. В результате инцидента погибли минимум пять человек, под завалами могут оставаться пострадавшие.

Как пишет местное издание İhlas Haber Ajans, все погибшие — сотрудники завода.

После взрыва на заводе возник мощный пожар, спасатели продолжают его тушение. Сейчас возгорание удалось локализовать, что позволило спасателям приступить к поискам людей под завалами завода.

По уточненным данным, завод расположен в районе Эльмадаг в Анкаре. Взрыв здесь прогремел в 9:17 по киевскому времени.

В Министерстве национальной обороны Турции также подтвердили гибель пяти сотрудников завода.

"10 июня на ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре прогремел взрыв… Начато судебное и административное расследование", — сообщили в турецком министерстве.

О причинах взрыва информации нет.

Для справки. Завод MKE работает для нужд Министерства национальной обороны и Министерства внутренних дел Турции.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно взрыв прогремел на заводе в российском Шебекино.