Спрятаться не вышло: предателя Сальдо ранило во время взрывов на Арабатской Стрелке

Коллаборант получил контузию

Ночью 10 июня на Арабатской стрелке и в Железном Порту Херсонской области произошли мощные взрывы. Разрушена гостиница "Срок", в которой якобы часто ночевал коллаборант Владимир Сальдо. Сам он остался жив, однако получил контузию.

Об этом сообщили источники среди местных партизан, пишет "Обозреватель".

По их словам, это была лишь одна из точек, где бывает Сальдо, однако они следят за его передвижениями и передают информацию ВСУ.

"После нашей публикации Сальдо испугался и изменил место пребывания. Мы отследили, что это гостиница "PositiV" в Железном Порту. Наши военные четко отработали по координатам", – рассказали партизаны.

Они добавили, что коллаборант получил контузию, но выжил.

Гостиница после взрыва

"Что ж, мы вышли на след, так что это ненадолго. Его С.Р.О.К. пришел!" – отметил собеседник издания.

Арабатская стрелка на карте

В Telegram-канале Сальдо появилось сообщение, что удары были нанесены дальнобойными ракетами Storm Shadow.

"С ночи продолжаются ожесточенные обстрелы со стороны преступного киевского режима по н.п. Железный порт. Разрушен отель "Позитив"", – сказано в сообщении.

Информацию о том, что Сальдо действительно попал под удар подтвердил экс-нардеп Олег Царев, который скрывается в оккупированном Крыму.

"Перезвонил ему. С трудом дозвонился. Под удар он действительно попал. Слава Богу, с ним все хорошо. Жив. Не ранен", – написал он.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что Сальдо в тяжелом состоянии и был госпитализирован.

"Мои источники в высоких кругах коллаборантов Херсонской области сообщают, что так называемый глава Вован Сальдо в очень тяжелом состоянии отправился на больничку. Приехала скорая и забрала Вову", — сказано в сообщении.

Напомним, российские оккупанты назначили Владимира Сальдо "председателем" Херсонской ОГА 26 апреля 2022 года. До этого он трижды являлся мэром Херсона, был нардепом 7-го созыва от "Партии регионов". Он публично защищал режим Януковича, а после оккупации Херсона Сальдо поддержал оккупантов и выступил на пророссийском митинге. После освобождения Херсона ВСУ, коллаборант сбежал.

Как сообщал "Телеграф", рано утром в субботу, 10 июня, в Симферополе прозвучало два мощных взрыва.