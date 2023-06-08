Война — день 470: спасение Херсонщины, локальные успехи и продвижение ВСУ

Оперативно о главном 8 июня

Полномасштабное вторжение рф в Украину продолжается 470 дней. Херсонскую и частично Николаевскую области продолжает затапливать вследствие подрыва Каховской ГЭС россиянами. Также продолжаются бои на многих участках фронта. При Этом информации о каком-либо продвижении россиян где-либо нет, зато ВСУ локально переходят в контратаку и выбивают россиян с занимаемой ими территории.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 График начала наступления ВСУ утвержден, заявил Владимир Зеленский в интервью Bild.

"Мы утвердили график начала движения наших войск, решения приняты", – сказал он.

Узнать о главных событиях 5 июня можно в публикации: Война — день 467: оккупанты пытаются наступать на Харьковщине, а партизаны "хозяйничают" в россии

С данными за 6 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 468: россияне подорвали Каховскую ГЭС, ВСУ продвигаются под Бахмутом

О том, что происходило 7 июня, читайте в материале: Война — день 469: Украина пытается локализовать последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС