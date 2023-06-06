Война — день 468: ВСУ продвигаются в районе Бахмута, а российские добровольцы "взяли" часть Белгородщины

Оперативно о главном 6 июня

Полномасштабное вторжение рф в Украину продолжается 468 дней. Ожесточенные боевые действия продолжаются по сути на всех направлениях, включая и территорию россии, где российские добровольцы продолжают небезуспешно "кошмарить" российскую армию. Вместе с тем в районе Бахмута ВСУ успешно провели серию контратак, выбив оккупантов с некоторых позиций вокруг города.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне в конце минувших суток ударили по Харькову ракетами С-300. При этом сообщается, что одна из пущенных с территории Белгородской области рф ракет взорвалась в пределах области.

Несколько населенных пунктов в Белгородской области российская власть фактически оставила без контроля, пытаясь удерживать лишь огневой контроль над ними — нанося удары из артиллерии, РСЗО по объектам собственной гражданской инфраструктуры, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Узнать о главных событиях 3 июня можно в публикации: Война — день 465: оккупанты остановились под Бахмутом, но пытаются прорваться в других местах

С данными за 4 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 466: оккупанты активизировались на Харьковщине и продолжают ракетный террор

О том, что происходило 5 июня, читайте в материале: Война — день 467: оккупанты пытаются наступать на Харьковщине, а партизаны "хозяйничают" в россии