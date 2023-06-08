"Было бы несправедливо": Зеленский рассказал, где сейчас его дети

Зеленский не вывозил своих детей из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, почему отказался вывозить свою из семью во время полномасштабной войны с россией. По словам украинского лидера, ему сложно представить, как жить вдали от близких людей.

В интервью немецкому изданию Bild Зеленский рассказал, что все его дети остаются на территории Украины. По понятным причинам, он не стал говорить, где именно находится его семья.

"Мои дети в Украине, моему сыну 10 лет, и он в Украине. Его могли вывезти за границу, но ни я, ни моя жена об этом и не думали", — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, было бы максимально несправедливо, если бы его дети сейчас находились за границей или загорали на пляже, пока в стране такое сложное время.

"Конечно, мои дети боятся. Мы любим друг друга, и очень сложно представить, как бы мы жили друг без друга", — завершил он.

Для справки. У Владимира Зеленского и его супруги Елены Зеленской двое детей: 18-летняя дочь Александра и 10-летний сын Кирилл.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сегодня Зеленский посетил затопленный Херсон.