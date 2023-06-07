Война — день 468: Украина пытается локализовать последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Оперативно о главном 7 июня

Полномасштабное вторжение рф в Украину продолжается 469 дней. Вся страна пытается минимизировать последствия страшной техногенной катастрофы, устроенной оккупантами, — подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. При этом бои с армией вторжения также не прекращаются ни на минуту.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 ВСУ стали более активными на фронте и, вероятно, уже готовы к контрнаступлению, считает руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Но, по его словам, несмотря на хорошую подготовку украинских защитников, война будт продолжаться долго и быстро не закончится.

00:00 Каждый российский теракт, включая подрыв Каховской ГЭС, лишь увеличивает сумму репараций, которые рф выплатит за совершенные преступления, а не за шансы оккупантов остаться на украинской земле, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Узнать о главных событиях 4 июня можно в публикации: Война — день 466: оккупанты активизировались на Харьковщине и продолжают ракетный террор

С данными за 5 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 467: оккупанты пытаются наступать на Харьковщине, а партизаны "хозяйничают" в россии

О том, что происходило 6 июня, читайте в материале: Война — день 468: россияне подорвали Каховскую ГЭС, ВСУ продвигаются под Бахмутом