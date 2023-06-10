Даже самая маленькая жизнь важна: в Одессе спасли черепашку, которую принесло с Херсонщины (видео)

Неравнодушные одесситы поспешили на помощь маленькому зверьку

Подрыв россиянами Каховской ГЭС принес немало горя украинскому народу — подтоплены десятки населенных пунктов, часть инфраструктуры разрушена и смыта водой, погибли и пострадали многие люди и животные. Однако украинцы пытаются помогать каждому живому существу, которое можно спасти от разрушительных последствий террористического акта рф. В их числе и маленькая пресноводная черепашка, которую принесло к берегам Одессы на куске деревянного настила.

Видео спасения опубликовали в одесском медиа "Думская". Неравнодушные люди, извлекавшие "утопленницу", отмечают, что черепаха пресноводная.

Это означает, что морская вода могла быть для нее губительной, однако тот небольшой "плот", на котором ей пришлось плыть, помог ей остаться в живых. Пока о дальнейшей судьбе неизвестно, однако, скорее всего, черепаху передадут на обследование в ветеринарную клинику. А потом маленькой, но храброй зверюшке обязательно найдут новый дом.

Следует добавить, что к берегам Одесской области регулярно выносит часть смытых домов, строительного мусора и другие обломки чьей-то жизни из Херсонщины. Также на побережье сейчас опасно из-за большого количества мин, тоже смывшихся в Черное море.

Добавим, что одесситы продолжают следить за обломками, приносящими к берегу. Накануне им удалось спасти собаку, которая тоже перенесла морское "путешествие" на обломках строительного мусора из Херсона. Животное сразу же передали в ветклинику.