Навіть найменше життя важливе: в Одесі врятували черепашку, яку принесло із Херсонщини (відео)

Небайдужі одесити поспішили на допомогу маленькому звірятку

Підрив росіянами Каховської ГЕС приніс чимало горя українському народу — підтоплені десятки населених пунктів, частина інфраструктури зруйнована і змита водою, загибло та постраждало багато людей і тварин. Однак українці намагаються допомагати кожній живій істоті, котру можна врятувати від руйнівних наслідків терористичного акту рф. У їхньому числі — і маленька прісноводна черепашка, яку принесло до берегів Одеси на шматку дерев'яного настилу.

Відео порятунку опублікували в одеському медіа "Думська". Небайдужі люди, котрі витягали "потопельницю", зазначають, що черепаха є прісноводною.

Це означає, що морська вода могла бути для неї згубною, однак той невеличкий "пліт", на якому їй довелося плисти, допоміг їй залишитися в живих. Поки що про її подальшу долю невідомо, однак, швидше за все, черепаху передадуть на обслідування до ветеринарної клініки. А потім маленькому, але хороброму звірятку обов'язково знайдуть новий дім.

Слід додати, що до берегів Одеської області наразі регулярно виносить частину змитих будинків, будівельного сміття та інші уламки чийогось життя із Херсонщини. Також на узбережжі зараз небезпечно через велику кількість мін, котрі теж змило в Чорне море.

Додамо, що одесити продовжують слідкувати за уламками, котрі приносить до берега. Напередодні їм вдалося врятувати собаку, котра теж перенесла морську "подорож" на уламках будівельного сміття з Херсонщини. Тваринку одразу ж передали до ветклініки.