140 кілометрів на дошці: собака з Херсонщини приплив до берега Одеси (відео)

Те, що тварині вдалося вижити після стількох випробувань, є справжнім дивом

За кілька діб після підриву росіянами Каховської ГЕС на береги Одеської області почало виносити майно херсонців, яке змило водою. При цьому серед цих речей 9 червня вдалося виявити собаку. Вона дивом вижила у відкритому морі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-паблік.

За даними в мережі, тварину на одній дошці прибило до берега біля Одесси. Найімовірніше, пес був чиїмось улюбленцем із Херсонської області, населені пункти якої затопило через вибух ГЕС. Небайдужі громадяни одразу кинулися на допомогу собаці і витягли її на берег.

Те, що тварині вдалося вижити після стільки випробувань і такого великого шляху є справжнім дивом.

У мережі також зазначають, що найімовірніше тварина пропливла понад 140 кілометрів.

Нагадаємо, що "Телеграф" побував у Херсоні, райони якого виявилися затопленими, та показав масштаби катастрофи, що трапилася з містом . Також ми показали, як у цих умовах відбувається порятунок людей і тварин.

Крім того ми повідомляли, що із зоопарку "Сказкова Діброва", який був знищений після вибуху ГЕС, дивом вдалося врятувати частину тварин.